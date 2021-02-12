Стокгольм, , 15:09 — REGNUM Что именно означает заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном «разрыве» отношений с ЕС, неясно, учитывая тесные экономические связи страны с блоком, заявил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт 12 февраля на своей странице в Twitter.

«Российская Федерация теперь начинает говорить языком угроз в адрес Европейского союза», — заявил дипломат, прокомментировав заявление Лаврова о возможном разрыве отношений России с ЕС в случае введения Брюсселем новых санкций, которые негативно скажутся на чувствительных секторах российской экономики.

По словам шведского чиновника, непонятно, что означает этот разрыв: будут ли остановлены трубопроводы, по которым Москва поставляет в ЕС газ и нефть, прекратятся ли инвестиции в ЕС или торговля с ним.

«Возможно, ничего подобного. В случае эскалации того или иного дипломатического конфликта Россия едва ли займет прочные позиции», — добавил Бильдт.

Напомним, 12 февраля, выступая с интервью Вадимиру Соловьеву, Лавров заявил о том, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС. При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва не хотела бы идти этим путем, однако к этому «надо быть готовым».