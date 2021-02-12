Стокгольм, 12 февраля 2021, 15:09 — REGNUM Что именно означает заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном «разрыве» отношений с ЕС, неясно, учитывая тесные экономические связи страны с блоком, заявил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт 12 февраля на своей странице в Twitter.
По словам шведского чиновника, непонятно, что означает этот разрыв: будут ли остановлены трубопроводы, по которым Москва поставляет в ЕС газ и нефть, прекратятся ли инвестиции в ЕС или торговля с ним.
Напомним, 12 февраля, выступая с интервью Вадимиру Соловьеву, Лавров заявил о том, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС. При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва не хотела бы идти этим путем, однако к этому «надо быть готовым».