Бишкек, , 15:08 — REGNUM Референдум по вопросу о принятии новой конституции Киргизии запланирован на 11 апреля 2021 года. Об этом в интервью «Общественной телерадиокорпорации» заявил президент Садыр Жапаров.

Читайте также: Жители Киргизии раскритиковали проект «авторитарной ХАНституции»

По его словам, власти республики решили совместить конституционный референдум с выборами депутатов городских парламентов и сельсоветов, поэтому их хотят провести в один день.

«Если депутаты республиканского парламента поддержат, то новую конституцию Киргизии выберут 11 апреля», — подчеркнул недавно избранный глава государства.

Читайте также: Президент Киргизии признал, что новая конституция даст ему огромную власть