Москва, , 15:01 — REGNUM Отставка Максима Топилина с поста руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) главы и назначение Андрея Кигима новым главой ПФР не способны вывести пенсионную систему страны из кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Для этого в Пенсионный фонд надо присылать не нового руководителя, а ликвидационную комиссию», — заявил Миронов.

Парламентарий убежден, что проблема ПФР не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, ни структурные изменения.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, отменить пенсионную реформу, и выплачивать пенсии из бюджета в соответствии с тремя понятными критериями — стаж, размер зарплаты, условия труда. Только тогда россияне получат реальные выплаты, а не подачки в виде пенсий», — заключил Миронов.

Источники СМИ связывают отставку Топилина с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

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