Минск, , 15:02 — REGNUM Референдум по изменениям в конституции Белоруссии может быть совмещен с выборами в местные советы в республике в 2022 году. Об этом 12 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

«Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем, и примем в течение предстоящих 11−12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы», — сказал он.

При этом Лукашенко указал, что в результате такого решения может быть определенная экономия средств и добавил, что на данный момент не надо «сомнительных экспериментов», а в вопросах преобразований, по мнению белорусского лидера, необходимо двигаться, как по льду, чтобы не «провалиться и не выкарабкаться».

«В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех, кто хочет занять его нынешний пост, не спешить на данную должность, так как президентство не является царствованием.