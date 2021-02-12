Москва, 12 февраля 2021, 14:50 — REGNUM Действия Запада одобряют далеко не все страны. Многие из них по определённым причинам просто не дают им публичной оценки, даже когда эти действия им не нравятся. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Для замалчивания своего истинного отношения у них есть причины, считает Лавров. По его словам, они «боятся завязки на доллар, на инвестиции и на детей, учащихся там, на деньги, которые там лежат».
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При этом Россия не имеет права на такое поведение. Глава МИД РФ пояснил, что «историческое прошлое и генетический код» не позволяют России закрывать глаза на происходящее в мире, «проглатывать оскорбления и игнорировать попытки доминировать в одностороннем порядке».
Лавров добавил, что в отличие от огромного количества стран Россия высказывает собственные суждения, чем очень не нравится Западу.