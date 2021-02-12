Москва, , 14:52 — REGNUM Ни США, ни другим странам в Европе не нужны хорошие отношения между Россией и Германией. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Я уверен, что наши хорошие отношения с Германией американцам не нужны, как и не нужны другим странам, находящимся на Европейском континенте», — сказал он.

Также глава российского МИД добавил, что Великобритании тоже не нужны хорошие российско-немецкие отношения, как ранее странам Запада единая Германия.

При этом Лавров напомнил, что в свое время именно СССР был главным сторонником восстановления единства Германии.

«Запад тогда очень сильно волновался и нехотя пошел на договоренности о воссоединении Германии. Мы руководствовались тем, что немецкий народ имеет право быть единым. Это историческое его предначертание как народа», — уточнил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США в период нахождения у власти нового американского президента Джо Байдена вряд ли смогут найти согласие по большинству вопросов, однако диалог продолжать необходимо.