Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон опасается, что «дегуманизация» правительством его партии и «ложь» вокруг политического объединения могут спровоцировать насилие со стороны левых экстремистских групп. Об этом политик заявил на YouTube-канале Riks.

Как подчеркнули журналисты Fria Tider, в последнее время со стороны представителей правительственных кругов участились нападки на «Шведских демократов». Министр обороны Петер Хультквист сравнил членов партии со свиньями, а министр юстиции Морган Йоханссон сравнил возможное сотрудничество «Умеренных» и «Шведских демократов» с сотрудничеством «консерваторов» с Адольфом Гитлером.

«Это очень опасная «дегуманизация», классический метод правления, заключающийся в дегуманизации своих оппонентов, изображении их нелегитимными и тем самым нагнетании поляризации. Риск заключается в том, что это ухудшится. Мы знаем, что существуют отдельные левые группы, обладающие исключительной силой насилия, которые вполне могут поверить Петеру Хультквисту на слово», — заявил Окессон.