Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Так называемая стратегия правительства Швеции по борьбе с пандемией коронавируса ставит жителей страны в условия «эксперимента». Об этом заявила исследователь в области экспериментальной легочной медицины Оса Уилок в эфире телеканала TV4 Nyhetsmorgon.

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Сейчас в Швеции коронавирусом заражается порядка 100 000 человек в месяц, из которых около 10 процентов страдают хроническими последствиями COVID-19. Однако правительство со своей стороны не вводит жестких ограничений.

«Швеция уникальна во всем мире. Мы решили поэкспериментировать с этим вирусом. Наши соседние страны ввели локдаун уже после рождественских каникул. Вот если вы собираете грибы в лесу, и ваш ребенок найдет гриб, которого вы никогда раньше не видели, вы своему ребенку посоветуете его попробовать? Или вы будете поосторожнее?», — заявила Уилок в эфире TV4.

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