Варшава, , 14:35 — REGNUM В США раскритиковали решение польского правительства разработать законопроект, предусматривающий введение налога для СМИ от доходов, полученных за рекламу. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил 12 февраля официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс во время пресс-конференции.

«Верность инициативы польского правительства о введении нового налога для СМИ вызывает у нас большие сомнения. Мы занимаем позицию, что необходимо предоставить обществу доступ к различным источникам информации и мнений, к свободным СМИ. Это основы функционирования демократического государства. Введение новых налогов может очень негативно отразиться на работе медиа», — подчеркнул Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство страны работает над законопроектом, который предусматривает введение дополнительных налогов для СМИ — на доходы от рекламы. Многие негосударственные медиа в знак протеста прекратили свою работу.