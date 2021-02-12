Москва, , 14:26 — REGNUM Любой порядочный человек в состоянии оценить поведение блогера Алексея Навального на суде по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я даже не буду это комментировать. Любому порядочному человеку всё ясно и всё понятно», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Ранее в Бабушкинском суде Москвы прошло первое рассмотрение этого уголовного дела.

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