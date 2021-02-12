Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин не контролирует каждый шаг Министерства иностранных дел РФ. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет. Президент доверяет, — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. — Если у нас есть директивы, которые им одобрены, будь то в сфере внешней политики или в другой сфере, ты должен самостоятельно делать всё, чтобы достигать поставленных там целей».

Он также пояснил, что в случае возникновения нестандартных ситуаций, для обсуждения сложных вопросов и принятие коллективного решения еженедельно, а иногда чаще проводятся оперативные заседания постоянных членов Совета безопасности РФ.

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Лавров напомнил, что существует утверждённая главой государства Концепция внешней политики, а также есть доктринальные документы по региональным направлениям, по таким направлениям, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями.

«Это тоже докладывается президенту коллективно всеми ведомствами, которые должны в этом участвовать. Это спецслужбы, министерство обороны, аппарат Совета безопасности, — добавил Лавров.

И потом, когда достигается общая линия, она становится руководством к действию, заключил глава МИД РФ.