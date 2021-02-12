Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Конгрессмен корейского-американского происхождения Ён Ким подвергла критике статью профессора Гарвардской школы права Джона Марка Рамсейера «Заключение сексуальных контрактов во время Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на официальный аккаунт представителя Республиканской партии США в Twitter.

В сообщении, опубликованном от 11 февраля говорится, что утверждения профессора не соответствуют действительности, а также вводят в заблуждение и вызывают отвращение.

Напомним, что в статье профессор утверждает, что сексуальное рабство в японской армии в годы Второй мировой войны было фактически добровольной проституцией.

Конгрессмен отметила, что довольно долгий период времени изучала проблему «женщин для утешения», поэтому данная стать оскорбляет чувства жертв. Она также акцентировала внимание на необходимости поддержки жертв торговли людьми и рабства.

Ранее статью о сексуальном рабстве раскритиковали представители Корейского сообщества Гарвардского университета и Корейской ассоциации студентов юридической школы Гарвардского университета.

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