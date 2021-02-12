12 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Сегодня выглядит очевидным, что состоявшаяся в 2016 году встреча в Гаване папы Франциска и патриарха Кирилла нуждается в перезагрузке. Будет досадно, если, увлекшись выстраиванием контактов с американцами, Ватикан потеряет Московский патриархат и Россию. Тогда наши отношения резко сузятся и лишь на отдельных площадках будет иметь место какая-то динамика.

Станислав Стремидловский, , 15:04 — REGNUM



Собор Святого Петра. Ватикан

Сегодня, 12 февраля, прошла видеоконференция, приуроченная к пятой годовщине встречи в Гаване папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, а также другие представители Московского патриархата и Святого престола.

Каждый год, вспоминая это событие, мы собираемся, чтобы обсудить один из аспектов совместного заявления папы и патриарха, отметил митрополит Иларион, открывая конференцию. В этом году актуальной стала тема Церкви и пандемии. Глава ОВЦС привел пункт 17 совместного заявления, в котором говорится: «Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений». Однако связь этих слов с пандемией выглядит некоторой натяжкой. Учитывая политический контекст того времени, когда принималось совместное заявление, пункт 17 касался прежде всего миграционного кризиса, возникшего осенью 2015 года в связи с наплывом беженцев и нелегальных мигрантов в ЕС, пристальное внимание на который обращал Ватикан в целом и папа Франциск в частности.

Беженцы un.org

Главными проблемами, затронутыми на встрече в Гаване, тогда виделись другие — преследование христиан на Ближнем Востоке, гражданская война в Сирии и борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также украинское униатство. В то время казалось, что по этим вопросам между Святым престолом и Московским патриархатом достигнуто взаимопонимание и они могут стать основой для расширения и развития диалога между Католической и Русской православной церквами. Однако оптимистичные ожидания не оправдались. Встречу в Гаване негативно восприняли в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которая активно вписалась в антироссийскую кампанию, развязанную Киевом. Лишь после совещания иерархов УГКЦ с папой Франциском, которое прошло в июле 2019 года, когда униатам напомнили в первую очередь об их духовной миссии, а речь понтифика содержала четкое предупреждение против любого вмешательства в политику, греко-католики начали постепенно понижать градус ожесточения. Но время уже было потеряно.

Постепенно сошел на нет и обоюдный интерес к преследованию христиан на Ближнем Востоке. С весны 2018 года Московский патриархат столкнулся на Украине с экспансией Константинопольского патриархата, который создал Православную церковь Украины и повел позиционную борьбу за ее признание поместными православными Церквами. Это открыло сразу несколько церковно-дипломатических фронтов для Московского патриархата, увязнувшего в конфликтах с так называемыми греческими Церквями. Что касается Святого престола, то он переключился на Китай, с которым работал над подписанием, а затем продлением временного соглашения о назначении епископов. Тема преследования христиан и каких-либо совместных действий в этом направлении с российскими коллегами уходила постепенно на второй план. К тому же понтификат Франциска стали интересовать глобальные проблемы общечеловеческого характера — инклюзивный капитализм, глобальное потепление и тому подобное. На ближневосточном направлении Ватикан занялся налаживанием мостов с мусульманами, продвигая подписанную папой вместе с верховным имамом Ахмадом Аль-Тайибом в феврале 2019 года Декларацию о человеческом братстве.

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что Святой престол и Московский патриархат отдалились друг от друга. Очевидно, что свою роль играет и политическая конъюнктура последних лет, когда на Западе из России лепили «страну-изгоя», налагали санкции, что сужало возможности в том числе для Ватикана. Как следует из недавнего интервью митрополита Илариона сербской газете «Вечерние новости», православная и католическая стороны признали в настоящее время преимущественную важность совместной работы в социальной, культурной и благотворительной сферах. Но не слишком ли это мелко? Сегодня выглядит очевидным, что состоявшаяся в 2016 году встреча в Гаване нуждается в перезагрузке. Особенно с учетом пандемии коронавируса, которая усугубляет бедственное положение христиан на Ближнем Востоке, в частности Сирии, страдающей от западных санкций. Ватикан мог бы в принципе поставить вопрос о губительности санкционной политики. Предложить США и ЕС пересмотреть также введенные ранее репрессивные меры против России, вернуться к нормальному сотрудничеству с Москвой в деле вакцинирования населения.

Вакцина «Спутник V» Николай Хижняк © ИА REGNUM

Однако после избрания в США президентом Джо Байдена, «второго католического президента», Святой престол пока что демонстрирует намерение сотрудничать с Вашингтоном в решении различных глобальных проблем. Но есть множество конкретных региональных вопросов, связанных с обеспечением прав христиан. Будет досадно, если, увлекшись выстраиванием контактов с американцами, Ватикан потеряет Московский патриархат и Россию. Тогда наши отношения резко сузятся и лишь на отдельных площадках будет иметь место некая динамика. Так, за день до конференции «Церковь и пандемии» в онлайн-режиме же прошла презентация русскоязычного сайта журнала итальянских иезуитов La Civiltà Cattolica, участие в которой приняли апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло, председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико, главный редактор La Civiltà Cattolica отец Антонио Спадаро, директор Института святого Фомы в Москве отец Штефан Липке. Интерес к России проявлен. Но иезуиты — это еще не весь Ватикан.