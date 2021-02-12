Берлин, , 14:13 — REGNUM Германская сторона считает странными и непонятными слова главы российского МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв связей Москвы и ЕС в случае введения антироссийских санкций. Об этом представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила 12 февраля на брифинге.

Она напомнила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас 10 февраля во время выступления в Бундестаге заявил о заинтересованности ФРГ в кооперации с Россией. В этой связи слова Лаврова действительно удивляют, добавила Зассе.

«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», — сказала представитель МИД Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавровв эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Москва не хочет изолироваться от мировой жизни, но должна быть к этому готовой. Он подчеркнул, что в случае введения антироссийских санкций, чувствительных для некоторых сфер экономики, Россия может разорвать связи с ЕС.

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