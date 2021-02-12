Варшава, , 14:10 — REGNUM Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак 11 февраля провел телефонные переговоры с новым министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Блащак сообщил в интервью Polskie Radio 24.

«Ллойд Остин заверил, что новое руководство США не будет отменять предыдущие договоренности, заключенные между Польшей и США во время правления администрации Дональда Трампа. Решение о наращивании количество американских военных в Польше было принято раньше, и обязательства предыдущей администрации передаются новой. Так что, в ближайшее время стоит ожидать реализации планов», — заявил Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2020 года министр обороны Польши Мариуш Блащак и тогда еще госсекретарь США Майк Помпео подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами. В соответствии с соглашением военный контингент США в Польше будет увеличен до 20 тысяч военных.

В настоящее время на польских базах несет службу более 4,5 тыс. американцев.