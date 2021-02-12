Варшава, , 14:06 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook назвал «Северный поток — 2» «инструментом шантажа», а также раскритиковал руководство Германии за стремление ввести в эксплуатацию данный германско-российский энергетический проект.

«Продолжающееся строительство этого газопровода означает предоставление России еще одного инструмента шантажа. То, что проект до сих пор не остановлен — это доказательство слабости, а не силы европейской политики. Это инвестиции, которые наносят ущерб европейской солидарности. Это угроза безопасности Европы и одного из ее крупнейших соседей — Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Моравецкий припомнил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру его слова о недопустимости усиления конфронтации Германии с Россией, потому что эти страны связаны общей исторической памятью о жертвах во время Второй Мировой войны.

«Я рад, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что последствия Второй мировой войны могут повлиять на сегодняшние политические и экономические решения. Польша так и не получила репараций, несмотря на ужасные разрушения от рук нацистской Германии. 6 миллионов польских граждан были убиты. Более 1000 городов и деревень были стерты с лица земли, включая столицу Польши Варшаву. Национальное достояние, в том числе бесценные сокровища нашего наследия, были украдены. Польше потребовалось много десятилетий, чтобы оправиться от этого невообразимого краха и трагедии», — подчеркнул польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».