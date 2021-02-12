Варшава, , 14:02 — REGNUM Судьба российско-германского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») «зависит от решимости США». Об этом заявил польский политолог Яцек Ленский в интервью Polskie Radio 24.

«Мы видим, как в Германии заинтересованы в сотрудничестве с Россией в рамках «Северного потока — 2», в то время как все созидательные силы ЕС и США выступают против этого проекта. Но это политический проект, который принесет пользу России за счет Германии, Европейского союза и солидарности в Европейском союзе», — заявил политолог.

Ленский также отметил, что «Германия давно взяла на себя роль лидера в ЕС, и никто в Европе не сможет помешать ей реализовать свои планы». «Выходит, судьба «Северного потока — 2» будет зависеть лишь от решимости США. Пожалуй, только в результате настойчивой позиции Вашингтона Берлин может поменять свое решение», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».