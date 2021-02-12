Москва, , 13:58 — REGNUM На данный момент нет каких-либо точных прикидок по формату и дате встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 12 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате (встречи глав двух стран). Еще пока не согласовано», — заявил он в ответ на советующий вопрос.

При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Глушко рассказал, что достигнутые Путиным и Макроном договоренности о налаживании диалога реализуются и есть предпосылки для визита французского президента в столицу России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители СМИ, публикуя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России к возможному разрыву отношений с Евросоюзом, несколько исказили смысл сказанного.