Москва, , 14:06 — REGNUM Россия не изменит линию на отстаивание своих национальных интересов под влиянием каких-либо новых сакций со стороны Запада. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Лавров напомнил о словах своего германского коллеги Хайко Мааса. Тот заявил, что «Северный поток — 2» обязательно нужно сохранить, чтобы иметь рычаг влияния на Россию. Германский министр говорил также, что санкции против РФ могут и не достичь цели, однако послужат сигналом для Москвы о том, что её действия замечены.

«Вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», — подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что говорит о достижении целей, которые Запад ставит перед Россией. Санкции к ним не приводят.

Глава российского МИД добавил, что благодаря санкциям в России научились понимать, что полагаться можно только на себя. Он также поддержал позицию, изложенную в германской газете Suddeutsche Zeitung, которая предостергла от применения «санкции ради санкций». Карающая сторона перестаёт быть надежным партнёром, говорилось в публикации.

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