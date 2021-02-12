Магас, , 13:51 — REGNUM В Ингушетии назначен руководителем администрации главы региона Джамбулат Оздоев. Указ об его утверждении в должности подписал накануне, 11 февраля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

О новом назначенце известно, что у него два диплома о высшем образовании по специальностям социальная работа и юриспруденция. У Оздоева есть опыт преподавательской работы — на протяжении ряда лет он занимал пост декана юридического факультета Ингушского государственного университета.

Кроме того, в течение десяти лет Джамбулат Оздоев работал уполномоченным по правам человека в регионе. До своего назначения на новую должность он с августа 2020 года исполнял обязанности руководителя администрации Махмуда-Али Калиматова.