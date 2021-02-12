Москва, , 13:49 — REGNUM Россия готова разорвать связи с Европейским союзом, если такой разрыв инициирует Брюссель. Москва со своей стороны настаивает на сотрудничестве, заявили 12 февраля российском МИД.

Представители ведомства прокомментировали таким образом слова главы МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв связей с Брюсселем в случае введения антироссийских санкций. Москва не хочет изолироваться от мировой жизни, но должна быть к этому готовой, заявил он ранее.

«Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чём и сказал Сергей Лавров», — пояснили в дипведомстве ТАСС.

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