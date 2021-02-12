Кито, , 13:45 — REGNUM Кандидат в президенты Эквадора Яку Перес из политической организации «Движение за многонациональное единство Пачакутик» заявил о фальсификациях на выборах президента страны. Об этом сообщает Prensa Latina.

В жалобе, переданной генеральному прокурору Эквадора Диане Салазар, Перес утверждал, что существуют нарушения в подсчете голосов на всеобщих выборах 7 февраля, которые наносят ему ущерб.

Кандидат, занявший третье место в голосовании, прибыл в прокуратуру в сопровождении сторонников и представителей коренных народов и национальностей.

В первые дни подсчета голосов Перес был вторым после Андреса Арауза, но его обошёл Гильермо Лассо из правоцентристского движения CREO.

Согласно обработанным результатам, Лассо пользуется поддержкой 19,73% процента избирателей, у Переса — 19,40%.

Представитель коренных народов попросил открыть избирательные участки как минимум в семи провинциях, чтобы пересчитать голоса.