Рыбинск, Ярославская область, , 13:40 — REGNUM Мэр Рыбинска Денис Добряков награждён орденом Мужества «За мужество и отвагу, проявленные при подготовке и проведении группового высотного десантирования в Арктике». Об этом сообщает газета «Рыбинские известия».

Денис Добряков Rybinsk.ru

В 2020 году Добряков в составе группы Министерства обороны России принял участие в десантировании в район Земли Франца Иосифа. Бойцы ВДВ десантировались с высоты 10 тысяч метров с самолетов Ил-76. Прыжки с такой высоты в Арктике были произведены впервые. В составе группы был и мэр Рыбинска — многократный чемпион мира по парашютному спорту.

Денис Добряков участвовал в учениях, находясь в отпуске. Это не первый его прыжок с большой высоты. В 2019 году он прыгнул с высоты 9100 метров с аэростата «Россия» в Ставропольском крае.

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