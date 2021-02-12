Москва, , 13:42 — REGNUM Россия и США в период нахождения у власти нового американского президента Джо Байдена вряд ли смогут найти согласие по большинству вопросов, однако диалог продолжать необходимо. Такое мнение 12 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем… Да, по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся. Но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые «разоруженцами» предыдущей администрации США», — сказал он.

В то же время, Лавров напомнил, что российская и американская стороны смогли достигнуть соглашения по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Дональд Трамп — яркая личность и яркий политик, политик «от жизни».