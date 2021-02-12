Москва, , 13:40 — REGNUM В администрации президента России отказались комментировать причины отставки Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России, на который он был назначен всего год назад. Как заявил 12 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля указал на то, что распоряжение об освобождении Топилина от должности подписывал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Это правительственная номенклатура, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. — Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство».

Напомним, 11 февраля об отставке Максима Топилина с должности главы Пенсионного фонда России со ссылкой на несколько источников сообщила газета «Коммерсантъ». Один из собеседников связал это с тем, что Топилин якобы «не вписался в команду нынешнего правительства» (возглавляемогоМихаилом Мишустиным). На следующий день информация о кадровых перестановках в фонде появилась на сайте российского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, после освобождения от должности главы ПФР Топилина этот пост занял бывший глава Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По данным источников, Топилин может занять одну из должностей в структуре компании РЖД.

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