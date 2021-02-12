Москва, , 13:36 — REGNUM Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить, заявил 12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы «Минские договоренности оставались на столе».

«Если есть документ, совершенно «неубиваемый», если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости.

Отметим, Россия не является стороной Минских соглашений — в отличие от Украины, которая ежедневно нарушает их. Это выражается в том числе в использовании запрещённых Минскими договорённостями тяжёлых вооружений вблизи границы Украины с Донбассом, а также в ряде законодательных инициатив Рады.

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