Москва, , 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ходе рабочего визита в Москву встретился с уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции России Михаилом Гальпериным. Об этом сообщает пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что основное внимание во время встречи стороны уделили решению ЕСПЧ в деле «Грузия против России», которое было вынесено 21 января.

«В ходе беседы, была выражена обоюдная заинтересованность в совместной работе абхазских и российских специалистов по подготовке материалов, направленных на отстаивание интересов Республики Абхазия в ЕСПЧ», — сообщили в пресс-службе.

Также, в абхазском ведомстве отметили, что Кове и Гальперин договорились о придании «нового импульса» в сотрудничестве министерств юстиции Абхазии и России.

Напомним, 21 января в ЕСПЧ вынесли решение по иску Грузии, в котором Россию обвинили в нарушении прав человека в ходе грузино-осетинского вооруженного конфликта, произошедшего в августе 2008 года, и после него. Тогда Москва защитила жителей Цхинвала от напавшей грузинской армии.

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