Минск, , 13:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех, кто хочет занять его нынешний пост, не спешить на данную должность, так как президентство не является царствованием. Он заявил об этом 12 февраля в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси — это не царь», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что нахождение на посту президента не является царствованием, хотя кто-то, возможно, и так проводит свое президентство.

«Но в Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать. Поэтому не спешите в это кресло», — уточнил Лукашенко.

При этом он пояснил, что, когда человек приходит в политику, ему необходимо понимать ее законы и то, что в ней «очень тесно», так как имеет место большая конкуренция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смартфоны позволяют американцам «каждую минуту» отслеживать их владельцев, и добавил, что умные люди давно пользуются кнопочными аппаратами.