Москва, , 13:20 — REGNUM Назначенный на должность руководителя Пенсионного фонда России Андрей Кигим — явно не временная фигура. Об этом в своем телеграм-канале написал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Комментируя кадровые перестановки, он также отметил что Андрей Кигим прекрасно ориентируется как в тонкостях социального страхования (в широком смысле), так и в бюрократических топях.

«У Максима Топилина присутствовало второе, но напрочь отсутствовало первое. А главное, Кигим знает, как реорганизовать российскую систему социального страхования, ныне представляющую из себя советский собес (при параллельно действующей системе социальной защиты населения). Да и Михаил Мишустин временщиков не назначает», — считает экономист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с распоряжением, которое подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, новым руководителем Пенсионного фонда России стал экс-глава Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим. Отмечается также, что занимавший пост главы ПФР Максим Топилин освобождён от этой должности.

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