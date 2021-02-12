Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM На излете зимы петербургские депутаты одобрили законопроект о «зимних террасах» для общепита. Положительную оценку документ получил на заседании комитета по законодательству 12 февраля.

Зимнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

ЗакСу рекомендовали принять проект в первом чтении. Согласно документу, рестораны и кафе без аукционов смогут размещать павильоны и прочее оборудование для обслуживания посетителей на улице круглый год.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

На таких террасах должны быть все необходимые для комфорта людей условия, настаивают парламентарии, в том числе защищающие от осадков и низких температур.

По их замыслу, размещать павильоны смогут только стационарные кафе и рестораны, устанавливать их можно будет на смежных участках из схемы НТО.

Норма считается экспериментом и рассчитана до конца 2023 года. Депутаты убеждены, что это не приведет к появлению стихийных ларьков и киосков.

Напомним, власти Петербурга предложили ресторанам обслуживать людей на «зимних террасах» незадолго до Нового года, так как из-за пандемии коронавируса запретили общепиту работать на праздниках внутри помещений.