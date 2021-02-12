Москва, , 13:23 — REGNUM В Кремле не комментируют зарубежные поездки российских граждан. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 февраля журналистам, отвечая на вопрос о вылете в ФРГ супруги блогера Алексея Навального.

«Мы не комментируем поездки за границу российских граждан. Это не наше дело», — сказал Песков.

Он добавил, что каждый день десятки тысяч граждан России отправляются за рубеж. Потому спрашивать Кремль о подобном не стоит.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Юлия Навальная прилетела из Москвы в германский Франкфурт-на-Майне. Уточнялось, что она совершает частную поездку. Самолёт с ней приземлился в Германии во второй половине дня 10 февраля.