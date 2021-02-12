Москва, , 13:15 — REGNUM Представители СМИ, публикуя слова министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова о готовности России к возможному разрыву отношений с Евросоюзом, несколько исказили смысл сказанного. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, средства массовой информации подают ставший сенсационным заголовок о словах главы МИД РФ «без контекста», что является «большой ошибкой, которая меняет смысл».

«Смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — сказал Песков.

Он пояснил, что смысл на самом деле заключается как раз в том, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом.

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«Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики — прим. ИА REGNUM), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, хотя и не хочет быть изолированной от мировой жизни. По его словам, такой исход не исключён, если Брюссель продолжит вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.