Москва, , 13:12 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп — яркая личность и яркий политик, политик «от жизни». Такое мнение 12 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

По словам главы российского МИД, он в настоящее время «с изумлением наблюдает» за процедурами импичмента бывшему американскому лидеру в США.

«Он яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп — яркий политик. Как говорится, от жизни. Где есть выгода — там надо делать всё, чтобы ее максимизировать, где ее нет — пусть идет само собой», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка дипломатов стран Евросоюза, которые принимали участие в незаконных протестных акциях в России, не была связана с визитом в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.