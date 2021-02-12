Барнаул, , 13:07 — REGNUM Известие о смене руководителя Пенсионного фонда России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. По его словам, необходимо вернуться к изначальной концепции реформирования советской пенсионной системы и начать всё заново.

«К сожалению в истории новой России самое нестабильное это модели пенсионных систем. Специалисты по пенсионным системам с которыми я общался в 90-е году, когда работал в партии Егора Гайдара убедили меня, что для формирования пенсионной системы нужен четкий план на 50 лет!!!

Причем во всем мире это не просто выплата стрикам и инвалидам, а фактически использование механизмов страхования и использование этих накоплений для инвестиций. Но к сожалению вместо 50-летия стабильно реформирования пенсионная система впала в бюрократический передел, когда практически каждые три года менялась, причем концептуально.

То создали пенсионные фонды, которые должны вести персонифицированный учет и всех жителей России наделили СНИЛСами. То столкнулись с проблемой — как найти баланс между действующими пенсионерами и работающими.

То реформировали на страховую и накопительную части. То придумывали бальную систему, то вдруг заморозили накопительную часть. Много проблем породило пенсионное страхование отдельных государственных служащих в погонах, В общем пенсионная реформа, которую надо последовательно реализовать в течении 50 лет, превратилась в бюрократические чиновные разборки между ведомствами. Вот и сейчас очередная чиновная передряга.

Поэтому я бы вернулся к изначальной концепции реформирования советской пенсионной системы, когда она просто была составной часть государственного бюджета и начал бы всю реформу заново. Поскольку современные реформы пока похоже на то, что Министерство финансов мечтает вернуть все пенсионные деньги под свой контроль и мечтает ликвидировать пенсионный фонд», — считает алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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