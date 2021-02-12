Мадрид, , 13:45 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Маргас Льоса, философ Фернандо Саватер и лауреат Национальной премии Испании по литературе Луис Гойтисоло подписали манифест, в котором призывали испанское общество «продолжать проявлять солидарность и сочувствие с каталонцами». Об этом сообщила газета El Mundo.

Главной целью опубликованного документа под названием «Вы не одиноки» являлся призыв к мобилизации конституционалистов для подавления сепаратистских настроений в Каталонии.

«3 октября 2017 года, через два дня после доселе невиданного незаконного референдума, разделившего каталонское общество на две части, плотина, на протяжении многих лет кропотливо возводимая национализмом, была разрушена, что привело к эмоциональному и психологическому разделению между каталонцами и испанским обществом. В этот день узы дружбы и солидарности всех граждан с их каталонскими соотечественниками были воссоединены. Поводом стали три простых слова, произнесенных Его Величеством Фелипе VI в тот день: «Вы не одиноки» … Теперь, спустя более чем три года, когда политические игры и интересы нарастают, с глубокими кровоточащими ранами в результате пандемии и борьбы с ней, мы, каталонцы, снова встречаемся на острие выборов, на которых сепаратизм намеревается восстановить силы, чтобы бросить вызов государству и нашей демократии», — говорится в документе.

Напомним, что выборы в парламент Каталонии состоятся 14 февраля.

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