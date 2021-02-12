Минск, , 13:04 — REGNUM В Белоруссии задержали пять человек за призывы в интернете выходить на несанкционированные акции в период Всебелорусского народного собрания. Об этом 12 февраля сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.

«(Задержаны) люди, которые призывали к нарушению порядка, прятались под различными никами, сами не выходя», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что все они будут привлечены к установленной законом ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратуре России был направлен запрос о выдаче чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, заслуженного мастера спорта Белоруссии Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности за участие в манифестациях после президентских выборов.

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