Мадрид, , 13:05 — REGNUM Несколько бывших лидеров социалистических партий Испании опубликовали манифест с призывом отправить в отставку заместителя председателя правительства Пабло Иглесиаса. Об этом сообщила газета El Mundo.

В документе, опубликованном на платформе «Объединяющаяся Испании», социалисты призвали добиваться «немедленного увольнения» второго вице-президента правительства Пабло Иглесиаса за «неверие в демократическое достоинство» Испании и «подрыв имидж нашей страны за рубежом».

Документ подписали 196 человек, в том числе бывший председатель правительства Мадрида Хоакин Легина и бывший лидер «Социалистической партии Эускади» Николас Редондо Террерос.

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