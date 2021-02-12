Киев, , 13:05 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 11 февраля провела онлайн-встречу с депутатами Верховной рады, членами межфракционной группы «За демократическую Беларусь» и передала через них обращение к парламенту Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тихановская в этом обращении просит украинскую сторону поддержать «демократическую Беларусь» на международных площадках», в частности, в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также надеется на встречу с руководством Украины, чтобы «обсудить соседское будущее наших стран».

Также она выразила Раде благодарность за поддержку белорусской оппозиции на политическом уровне и за помощь в миграции тем, «кто был вынужден покинуть Беларусь».

По словам Тихановской, режим Лукашенко уже в прошлом, а будущее — это сами белорусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины. Она считает, что Лукашенко всегда развивал торговлю с Украиной исходя из соображений сиюминутной выгоды, а на самом деле страны «способны на большее».

«Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом», — отметила политик.

Кроме того, она выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что «Крым является частью Украины».

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве говорили о возможном визите Тихановской на Украину еще в конце прошлого года, однако в итоге тема не получила развития.

В середине декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главное условие любых контактов — четкая позиция «госпожи Тихановской» относительно «российской агрессии против Украины».

«Условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?». И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил тогда дипломат.