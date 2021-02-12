Москва, , 12:59 — REGNUM Дата 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, которую отметят 22 июня 2021 года, не должна остаться незамеченной для России и Германии. Она необходима как психологический сигнал для отхода от конфронтационной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. В России в 1996 году эту дату переименовали в День памяти и скорби.

Лавров напомнил, что после первого избрания Владимира Путина президентом РФ Москва и Берлин продекларировали историческое примирение россйиского и германского народов.

«Сейчас, когда нас пытаются рассорить (есть желающие это сделать и внутри Германии, и за ее пределами), эта дата может послужить важным психологическим сигналом, что нужно отойти от конфронтационной логики, не видеть везде и во всем лишь возможность вводить санкции против России», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить угрожающие экономике РФ санкции.

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