Москва, , 12:57 — REGNUM Высылка дипломатов стран Евросоюза, которые принимали участие в незаконных протестных акциях в России, не была связана с визитом в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом 12 февраля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно, это не было приурочено к его визиту. Это было решено, как только этих людей идентифицировали во время участия в незаконных акциях», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что после этого «начались «причитания» о том, что данные дипломатические работники выполняли «свою работу, свой профессиональный долг», и были якобы неправомерно задержаны и якобы несправедливо обвинены в участии в незаконных акциях.

«Мы им сразу же напомнили, что эта «акция» была не просто неразрешенной, несанкционированной, — никаких санкций, никаких разрешений эти господа и запрашивать не собирались», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, хотя и не хочет быть изолированной от мировой жизни.