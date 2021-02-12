Москва, , 12:54 — REGNUM Россия надеялась на оптимистичный сценарий развития событий по вопросу о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Поэтому за несколько недель до инаугурации нынешнего президента США Дзожефа Байдена со своей стороны выполнила все необходимые процедуры для пролонгации. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Не буду раскрывать больших секретов. Просто скажу, что мы надеялись, что здравый смысл у Байдена возобладает, поэтому за несколько недель до его инаугурации мы сделали всё, что необходимо по нашему законодательству, для заключения договоренности о продлении СНВ-3», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте, добавил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Россия и США договорились без предварительных условий, как на этом настаивали в Москве, продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, срок действия договора, вступившего в силу в 2011 году, истекал 5 февраля 2021 года. По договору, Москва и Вашингтон обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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