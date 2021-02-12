Москва, , 12:49 — REGNUM В случае если Россия столкнётся с деструктивной линией со стороны Евросоюза, она должна быть готова к самодостаточности и обеспечения безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если мы столкнемся с крайне деструктивной линией [со стороны ЕС], наносящей ущерб нашим интересом, то Россия заблаговременно должна быть готова к таким шагам. Мы должны быть самодостаточны, должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных областях», — сказал Песков.

Также, по его словам, Россия должна быть готова заменить национальной инфраструктурой «всё то, чего нас могут лишить», однако это произойдёт лишь в том случае, «если безумие возобладает».