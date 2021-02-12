Москва, , 12:49 — REGNUM Кнопочные телефоны также уязвимы для прослушивания, как и смартфоны, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Перехват сигнала устройств стандарта GSM одинаково легок независимо от того, с кнопками ваш телефон или сенсорным экраном. Поэтому, кстати, президенты, в том числе Лукашенко, этим стандартом связи не пользуются. У них специальные телефоны, с шифрованием и прочей защитой», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

«Если вы боитесь программных «закладок», то и тут огорчу. У кнопочных телефонов тоже есть ОС и набор действующих программ, среди которых может затесаться шпионская», — указал парламентарий.

По его мнению, единственный выход — наладить производство собственных телефонов внутри страны, со своей ОС, несовместимой ни с одной другой в мире.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупцами владельцев смартфонов. По его мнению, через гаджеты за гражданами ведут слежку иностранные разведки.

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