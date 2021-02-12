Москва, , 12:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию вокруг блогера Алексея Навального готовили специально.

«Его (блогера), понятно, готовили к этому достаточно «солидно», если взять историю подготовки известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей», — заявил Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Глава МИД России подчеркнул, что Навальный «просто под руку подвернулся, не было бы его, было бы что-нибудь ещё».

Напомним, ранее в МИД России заявили, что 8 февраля на базе постоянного представительства Польши при ЕС прошла онлайн-встреча представителей НАТО с соратниками Навального. Это были руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков и исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков.

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