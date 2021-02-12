Париж, , 13:02 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе дебатов с лидером крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на телеканале France 2 заявил, что подготовленный им законопроект о глобальной безопасности «можно было бы сделать лучше».

«Цели этого законопроекта очень благородные, и я продолжаю их поддерживать. Действительно, следует защищать полицейских и жандармов, когда они выполняют свой долг… Однако, законопроект можно было бы написать по-другому, я мог бы написать его по-другому. В частности, указать в документе, что он абсолютно не затрагивает журналистов», — заявил Дарманен.

«Это ошибка, которую я уже не смогу исправить… Если можно было бы сделать его лучшее, всем от этого было бы только легче», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание Франции в первом чтении проголосовало за принятие законопроекта о глобальной безопасности.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого документа предполагает наказание для тех, кто«распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы«причинить тому психологический или физический вред».

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