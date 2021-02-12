Киев, , 12:42 — REGNUM На Украине одному из депутатов Верховной рады выписали документ о подозрении в неличном голосовании. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины

«21 февраля 2020 народный депутат Украины применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путём нажатия кнопки «за» совершил вместо него голосование с целью принятия трёх поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подозреваемого вызывали в офис прокурора для вручения подозрения, однако он не явился. После этого документы были направлены по месту жительства парламентария, в аппарат Верховной рады и на электронный почтовый ящик.

Отметим, имя подозреваемого напрямую не названо, однако, по информации украинских СМИ, речь может идти о Владиславе Поляке из группы «Доверие».

Напомним, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин заявил, что атмосфера сессионного зала украинского парламента располагает к «кнопкодавству».

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