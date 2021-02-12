Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, отказываясь вносить залог по решению суда, намеренно осуществляет провокацию, чтобы создать себе образ «героя». Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 12 февраля заявил журналистам председатель комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Мелия должен внести залог сегодня, 12 февраля, чтобы остаться на свободе на время следствия по уголовному делу об организации беспорядков в июне 2019 года в Тбилиси, иначе политику грозит арест. Лидер ЕНД публично заявил, что не будет платить и запретил вносить кому-либо залог вместо него.

«Явно прослеживаются старания со стороны Ники Мелия, чтобы в отношении него были осуществлены такие мероприятия, которые, как он рассчитывает, облачат его в мантию героизма, — сказал Сарджвеладзе. — Это — чистой воды провокация против грузинского государства и права».

Депутат добавил, что Мелии этот «трюк» не удастся осуществить.

Напомним, ранее Мелию выпустили под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет во время акции протеста. После этого суд пересмотрел условия освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался доплачивать необходимую сумму.

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