Донецк, , 12:30 — REGNUM Руководство ДНР возложило цветы к памятнику основателю Донецко-Криворожской республики (ДКР), революционеру Артёму (Фёдору Сергееву). Об этом сообщило 12 февраля «Донецкое агентство новостей».

В мероприятии приняли участие глава Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Артём — это человек, который в свое время построил государство на территории Донбасса. Это — важное для нас событие. Нам, и в особенности нашей молодёжи, необходимо помнить свою историю и выдающихся деятелей нашего края», — сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, Донецко-Криворожская Советская республика была провозглашена в Харькове 12 февраля 1918 года как автономия в составе РСФСР. К маю республика была оккупирована австро-немецкими войсками. Позже ДКР была ликвидирована, а её территория включена в состав УССР.

Отметим, что украинские политики многократно заявляли о продолжении исторической линии Украинской Народной Республики (УНР), а не УССР. После этого руководство ДНР назвало республику исторической преемницей ДКР.

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