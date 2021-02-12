Минск, , 12:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смартфоны позволяют американцам «каждую минуту» отслеживать их владельцев, и добавил, что умные люди давно пользуются кнопочными аппаратами. Он заявил об этом 12 февраля на Всебелорусском народном собрании.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что те, кто его не слышит, могут продолжать приобретать себе смартфоны, а «умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Белоруссии создан глобальный план развития инфраструктуры республики, для финансирования которого потребуется более 28 миллиардов белорусских рублей ($10,9 млрд).

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