Минск, 12 февраля 2021, 12:21 — REGNUM Неподобающий для сотрудника дипмиссии тон, который в своих высказываниях о происходящем в Белоруссии позволяют послы стран Европейского союза, вызывает недоумение у Минска. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Макей подчеркнул, что такие действия говорят о профессиональном и человеческом уровне того или иного руководителя диппредставительства Евросоюза, и напомнил, что задачей дипломата является предоставление объективной информации о ситуации в государстве и его политике, а не «язвительные» высказывания на этот счёт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил удивление по поводу однобокого подхода нового посла Соединённых Штатов в Минске Джули Фишер к получению информации о ситуации в Белоруссии и происходящих в республике процессах.