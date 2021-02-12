Минск, , 12:21 — REGNUM Неподобающий для сотрудника дипмиссии тон, который в своих высказываниях о происходящем в Белоруссии позволяют послы стран Европейского союза, вызывает недоумение у Минска. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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«Я внимательно отслеживаю некоторые посты, опять-таки послов Евросоюза, когда они с ерничаньем говорят о некоторых моментах внутриполитического развития, — цитирует ТАСС слова главы белорусского внешнеполитического ведомства. — Меня это удивляет, просто удивляет».

Макей подчеркнул, что такие действия говорят о профессиональном и человеческом уровне того или иного руководителя диппредставительства Евросоюза, и напомнил, что задачей дипломата является предоставление объективной информации о ситуации в государстве и его политике, а не «язвительные» высказывания на этот счёт.

«Посмотрим, надо ли реагировать. Может быть, кто-то и хочет, чтобы мы отреагировали и приняли какие-то жесткие меры», — сказал глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил удивление по поводу однобокого подхода нового посла Соединённых Штатов в Минске Джули Фишер к получению информации о ситуации в Белоруссии и происходящих в республике процессах.